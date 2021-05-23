天文台36.1度破紀錄料落9天雷雨！前台長岑智明：今個夏天點過？

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】本港天氣持續酷熱，天文台今日（5月23日）更錄得36.1度高溫，打破1884年有紀錄以來5月最高氣溫，天文台前台長岑智明亦在facebook發文表示：「今個夏天點過？」

根據天文台九天天氣預報，未來9天都相當炎熱，分區氣溫最高更高達37度，但亦落足9天雨，並多天有雷暴！潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣。

另外，炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！