強雷雨今晚殺到！即睇你嗰區落雨機會有幾大　雷暴用傘仲危險？

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台下午發出特別天氣提示，指現時位於廣東內陸的強雷雨區正逐漸向南移動，並有可能在今晚影響珠江口一帶，提醒市民應留意天氣變化。翻查天文台分區天氣預報，各區降雨機會不一，究竟你所在區域降雨機率有多大呢？

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨及雷暴。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！