明日更涼落6天雨！天文台料多區氣溫跌至呢個數｜教你5招快速乾衣

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，現時為華南沿岸帶來驟雨的低壓槽會在明日遠離，該區日間天色逐漸好轉，而一股乾燥的大陸氣流會在接近周末為華南帶來普遍晴朗及炎熱天氣；預料受偏南氣流影響，下周初至中期廣東沿岸雲量增多，有幾陣驟雨。

根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

另外，夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！