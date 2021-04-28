明日更涼落6天雨！天文台料多區氣溫跌至呢個數｜教你5招快速乾衣

撰文：李積飛
最後更新日期：
【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，現時為華南沿岸帶來驟雨的低壓槽會在明日遠離，該區日間天色逐漸好轉，而一股乾燥的大陸氣流會在接近周末為華南帶來普遍晴朗及炎熱天氣；預料受偏南氣流影響，下周初至中期廣東沿岸雲量增多，有幾陣驟雨。
根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。
另外，夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！
本周冷鋒到氣溫顯著轉涼，即睇你嗰區有幾涼▼▼▼
4月29日氣溫下降：
+21
+21
+21
4月30日繼續涼：
+21
+21
+21
5月1日繼續涼：
+21
+21
+21
5招快速乾衣▼▼▼
+7
+7
+7
另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼
+9
+9
+9
冷氣機使用11大tips
炎熱天氣又要出動冷氣機，但長時間停用後再開始用，隨時「出事」，以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！
冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼
+19
+19
+19
天文台九天天氣預報（天文台）
同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？
【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。
消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼
+20
+20
+20
不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。