未來兩三日驟雨＋雷暴！天文台料市區最高32度｜冷氣機3情況勿用

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【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】本港近日天氣不穩，天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來數天南海北部及華南沿岸有驟雨及雷暴。隨著廣闊低壓槽在本週後期逐漸靠近廣東沿岸，該區天氣不穩定。

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天都相當炎熱，市區最高32度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大tips

炎熱天氣又要出動冷氣機，但長時間停用後再開始用，隨時「出事」，以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學

雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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未來九天市區氣溫預報：

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知　可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知　3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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