氣溫連日跌穿30度！天文台料多天驟雨狂風雷暴│冷氣機3情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，一股清勁偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時受高空反氣旋影響，華南普遍晴朗及炎熱；預料一個廣闊低壓區會在本周中後期在南海中北部逐漸發展，該區天氣不穩定，而東北季候風將會在周末至下周初影響華南，在兩者共同效應下，華南沿岸風勢增強。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區最高氣溫32度，但10月9日星期六起連續5天最高氣溫都只有29度，並有狂風驟雨雷暴，大家記得要留意氣溫變化。另外，使用冷氣機有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！



未來九天天氣預測：

10月9日市區最高氣溫只有29度，有一區更只有28度▼▼▼

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10月10日市區最高氣溫仍然只有29度，亦有一區最高氣溫只有28度▼▼▼

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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