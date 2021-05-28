炎熱落足9天驟雨＋雷暴！天文台料分區最高36度｜冷氣機3情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，受高空反氣旋影響，明日廣東沿岸地區仍然酷熱，亦有幾陣驟雨，隨着高空反氣旋減弱及一道低壓槽在下周初於華南沿岸徘徊，該區天氣不穩定，間中有大驟雨及雷暴。

根據天文台九天天氣預報，未來9天都相當炎熱，市區最高33度，但亦落足9天雨，並多天有雷暴！潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣。

另外，炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！