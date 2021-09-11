超炎熱分區多日最高38度！天文台料落足9天雨｜冷氣機3情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，受熱帶氣旋燦都的下沉氣流影響，明日中國東南部天氣酷熱，但高溫亦會觸發驟雨及雷暴，預料廣東沿岸下周初至中期風勢輕微，天氣炎熱，亦有驟雨。熱帶氣旋康森會在未來一兩日移向越南中部，同時，燦都將橫過台灣一帶，大致移向華東沿岸。

根據天文台九天天氣預報，未來9天市區最高氣溫35度，分區最高氣溫更達38度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，天文台預料未來9天都有陣雨，部份日子更有雷暴，雷暴天氣下要小心閃電，如果用雨傘，亦有4個忌諱要小心！



未來九天天氣預測：

9月11日分區最高氣溫38度：

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9月12日分區最高氣溫仍達38度：

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9月15日分區最高氣溫亦達36度：

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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用



炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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