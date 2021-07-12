超炎熱分區多日36度！天文台料落9天雨＋雷暴｜冷氣機3個情況勿用

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【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，未來兩三日中國東南部持續晴朗酷熱。隨著副熱帶高壓脊在本週後期減弱，預料廣闊低壓區會為南海北部帶來不穩定天氣。

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天有驟雨或局部地區有雷暴，市區最高氣溫達34度，分區最高更達36度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

未來九天市區氣溫預報：

7月12日超熱，分區最高36度：

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7月13日繼續熱，最高36度：

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7月15日亦炎熱，最高氣溫仍然36度：

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炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學

雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，2021年7月4日起接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知　3類人不可領取▼▼▼

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