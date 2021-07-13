超炎熱分區最高37度！天文台料落9天雨＋雷暴｜冷氣機3個情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，受高空反氣旋支配，未來一兩日中國東南部持續晴朗及酷熱，預料一個廣闊低壓區會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣。

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天有驟雨或局部地區有雷暴，市區最高氣溫達34度，分區最高更達37度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！



未來九天市區氣溫預報：

7月13日繼續熱，最高37度：

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7月14日仍然炎熱，分區最高氣溫36度：

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7月15日亦炎熱，最高氣溫仍然36度：

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炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！

冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼

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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼

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5招快速乾衣▼▼▼

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防被雷劈及自保法教學



雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

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同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用12大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，2021年7月4日起接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼