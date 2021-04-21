超炎熱！分區一天急升12度　天文台料多區33度｜冷氣機3情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫／熱】天文台表示未來數日大致天晴，日間炎熱，周五（4月23日）市區氣溫高達30度，而根據天文台分區天氣預報，未來數天多區氣溫上升，打鼓嶺、上水、流浮山及沙田等更一天急升10至12度，非常炎熱。

夏天炎熱又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。