酷熱＋驟雨！天文台料分區氣溫多天最高35度｜冷氣機3個情況勿用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，受西南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，預料副熱帶高壓脊會在本週後期覆蓋中國東南部，該區大致晴朗，天氣酷熱。天文台又預料，本港未來數天天氣酷熱，部份時間有陽光。
另外，未來9天市區最高氣溫34度，分區更多天最高達35度。炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！
而根據天文台九天天氣預報，未來9天多日有驟雨，而雷暴天氣下要小心閃電，如果用雨傘，亦有4個忌諱要小心！
未來九天天氣預測：
8月17日分區最高氣溫34度：
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8月18日分區最高氣溫仍有35度：
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8月22日分區最高氣溫再升至35度：
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冷氣機使用須知 3個情況要立即停用
炎熱天氣又要出動冷氣機，但以下11個使用冷氣機tips要注意，如果出現這3種情況，更要立即停用！
冷氣機使用11大須知，3個情況要立即停用▼▼▼
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另外，潮濕天氣下如要防霉防臭，以下7大吸濕防霉法寶，居家必備▼▼▼
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5招快速乾衣▼▼▼
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防被雷劈及自保法教學
雷暴天氣要小心，事關其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！
所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！
閃電雷暴9招防範須知▼▼▼
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消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼
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