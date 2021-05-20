雷雨殺到！天文台料多區超炎熱最高37度｜冷氣機呢3個情況要停用

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，隨著高空反氣旋稍為增強，周末至下周初該區天氣持續酷熱；預料一道廣闊低壓槽會在下週影響南海中北部，並在下周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。

根據天文台九天天氣預報，未來9天都相當炎熱，分區氣溫最高更高達37度，但亦落足9天雨，並多天有雷暴！潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

另外，炎熱天氣又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！