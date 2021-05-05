雷雨殺到！天文台料落足8日雨　雷暴用傘仲危險？教你5招快速乾衣

【天文台／冷氣機使用、保養、慳電TIPS／快速乾衣／防霉／除臭／香港氣溫】天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，隨着高空反氣旋增強，接近周末華南沿岸地區普遍晴朗；一股偏南氣流會在下周初為該區帶來炎熱的天氣，但局部地區有驟雨，而一道低壓槽會在下週中期為華南帶來不穩定天氣。

另外，根據天文台九天天氣預報，未來9天相對濕度最高95%，並多天有雨及雷暴。潮濕天氣十分困擾，以下盤點吸濕去霉除臭法寶，以及如何快速乾衣，「幫緊你，幫緊你」。

夏天又是冷氣機出動時間，但長時間備用後再使用，有11個地方要注意，如果出現以下3種情況，更要立即停用！