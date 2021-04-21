女友是「嫲寶」　買樓決定要跟祖母家規　港男：係咪同阿嫲拍拖？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-21 10:00

「媽寶」就聽得多，但如果另一半是「嫲寶」，或會更加麻煩。有網民日前分享稱，跟交往5年的女友計劃買樓同居，2人早有心水，欲購入1個跑馬山新樓盤，不料對方祖母一句「我哋有家規」，要求孫女住在其家附近，甚至最好同一幢，樓主只好放棄本來的地點。樓主又大呻女友多個「嫲寶」事例，不禁慨嘆「我究竟同緊條女拍拖定佢啊嫲？」。

樓主大呻女友多個「嫲寶」事例，不禁慨嘆「我究竟同緊條女拍拖定佢啊嫲？」（《跳躍生命線》劇照

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該網民在香港討論區，以「我係咪同緊佢啊嫲拍拖？」為題發文，指女友祖母對他們準備搬出去同居事宜多多要求，引起他的不滿▼▼▼

帖文引起網上熱議，2個人買樓的確跟其他人無關係，如果有睇中樓盤當然盡早入市，又指其女友一直「嫲寶」沒主見，很難「嫁得出」▼▼▼

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