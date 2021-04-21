女友是「嫲寶」　買樓決定要跟祖母家規　港男：係咪同阿嫲拍拖？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

「媽寶」就聽得多，但如果另一半是「嫲寶」，或會更加麻煩。有網民日前分享稱，跟交往5年的女友計劃買樓同居，2人早有心水，欲購入1個跑馬山新樓盤，不料對方祖母一句「我哋有家規」，要求孫女住在其家附近，甚至最好同一幢，樓主只好放棄本來的地點。樓主又大呻女友多個「嫲寶」事例，不禁慨嘆「我究竟同緊條女拍拖定佢啊嫲？」。

樓主大呻女友多個「嫲寶」事例，不禁慨嘆「我究竟同緊條女拍拖定佢啊嫲？」（《跳躍生命線》劇照

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在香港討論區，以「我係咪同緊佢啊嫲拍拖？」為題發文，指女友祖母對他們準備搬出去同居事宜多多要求，引起他的不滿▼▼▼

帖文引起網上熱議，2個人買樓的確跟其他人無關係，如果有睇中樓盤當然盡早入市，又指其女友一直「嫲寶」沒主見，很難「嫁得出」▼▼▼

+2
+2
+2
稱被男友嫌人工低　月入13k港女想結婚供樓：佢要求我20k好大壓力
1人1件前度衰到爆的事！慶祝生日後講分手　拍拖只因對方外貌似Ex
慘遇超野蠻奶奶加媽寶豬隊友　台媽上網數盡夫家惡行坐完月即離婚

同場加映：稱被男友嫌人工低　月入13k港女想結婚供樓：佢要求我20k好大壓力【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

稱被男友嫌人工低　月入13k港女想結婚供樓：佢要求我20k好大壓力

+12
+12
+12

【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

+3
+3
+3

同場加映：女友施壓買新盤　港男花積蓄向母借錢屯門上車　嘆成世供樓冇生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼▼▼】

女友施壓買新盤　港男花積蓄向母借錢屯門上車　嘆成世供樓冇生活

+13
+13
+13
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。