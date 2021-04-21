可口可樂加價│CEO稱成本增擬加價　網民：世界末日　有一類人讚好

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-21 03:07

【可樂加價／可口可樂／Coca-Cola】可樂是不少人雪櫃的常備飲品，更有不少外國人「當水飲」，加價儼如震撼彈！可口可樂公司CEO昆西（James Quincey）日前表示，因商品成本上漲，他們打算加價。雖然他沒有明言哪些產品會加價，但已引起熱議，有粉絲笑言是「世界末日」，但消息卻引來百事可樂支持者「幸災樂禍」地讚好，笑稱「還好我喝百事」。事實上，有關消息在Twitter引來炮轟，不少網民直斥可口可樂公司裁減工人，但CEO及管理層薪酬極高，揶揄「肥上瘦下」才會成本上升，嬲爆稱：「我不會再喝可樂了」

可口可樂公司計劃加價，但未提涉及的產品。（資料圖片）

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可口可樂CEO昆西最近接受《CNBC》訪問，因應商品成本上漲，預計明年可能有需要加價，但公司並未透露公司旗下哪些產品會漲價及加價幅度。外媒指加價雖然可以提高可樂公司的利潤，但受新冠疫情影響，消費者的購買力大受打擊，此消息無疑加大了消費者的壓力。昆西強調他們難抵成本上升的影響，正考慮利用改善包裝尺寸等方式以便利消費者。

消息一出，許多「可樂當水飲」的外國網民嬲爆，皆因不少人視可樂為必需品，外國更有些亞洲不常見的巨杯裝可樂，有些網民揚言不再喝可樂，但亦有網民認為一項商品不可能永遠不加價。Twitter上有網民指責，可口可樂公司最近裁減許多工人，「但卻為CEO提供100萬美元的花紅，薪酬更在2年內增加70%至1870萬美元（約1.5億港元）」，直指加價這回事不應在新冠疫情影響下發生，「應該是最低工薪上漲才會發生」。

網民點睇：

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網民轉而集中炮轟可口可樂公司高層的人工，認為他們加價時只會將問題歸究於無法控制的產品成本，「卻不會控制高層的薪酬」。

不過消息在微博卻引出有趣一幕，竟有不少百事可樂的支持者留言，稱「還好我喜歡百事」，竟然呼籲消費者轉喝百事，但亦有留言認為「啥都漲價了，可樂這麼晚才漲好良心」。

微博網民笑言可口可樂加價可以轉喝百事。（示意圖／資料圖片）

外媒指，可樂公司投入更多資源生產家用包裝的可樂，吸引因疫情留在家中的消費者，例如疫情期間，可口可樂和競爭對手百事都大力推銷更細罐的可樂，這類產品帶來的平均利潤更高。可口可樂公司公布的第一季度收入超出華爾街預期，公司指3月分的需求已回到疫情前水平。可口可樂公司上次加價為2018年，當時公司解釋是受特朗普政府對鋁加徵關稅的影響。

（綜合）

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