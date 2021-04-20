領展派$500現金券｜登記換領7大須知！2類發票不可用｜附商場名單

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-20 19:27

【領展／餐飲現金券／領取方法／指定商場名單／「喜筷」中式酒樓現金券換領】新冠肺炎疫情重挫各行各業，領展宣布送出總值1400萬元餐飲現金券，以支持中式酒樓重振業務，引起網民關注換領方法。顧客只需於指定商場內消費滿指定金額，即可免費領取100元或500元餐飲現金券，數量有限，先到先得，領取方法以下一一解答。

領展宣布送出總值1400萬元餐飲現金券，以支持中式酒樓重振業務。（領展）

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顧客4月22日起只需於指定商場內消費滿指定金額，即可換取100元或500元餐飲現金券，但要留意有2類發票，以及一些消費方法並不接受，詳情可看以下現金券換領6大須知。

「喜筷」現金券換領7大須知 2類發票不可用▼▼▼

+ 23 + 23 + 23

21間指定商場如下▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

換領日期時間、數量及商場位置如下▼▼▼

另外，領展亦推出「喜筷」免消費四人套餐，贈送500份4人同行套餐，只要在網上預先報名，即有機會獲得，方法如下。

「喜筷」免消費四人套餐登記領取步驟（點小圖放大看）▼▼▼

顧客登記成為領展會員，並於4月20日下午6時至4月23日下午3時在網上登記，以及上載「最能代表喜筷」的圖像，即有機會獲得4人套餐餐券，於4月29日晚上到所選食肆免費享用4人同行套餐，名額500個。

更多活動詳情可看：按此

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

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消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

同場加映：中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

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中電消費券領取資格＋6大須知▼▼▼

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