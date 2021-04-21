39歲日男同時與35女拍拖　1招狂呃生日禮物　受害者相認報警

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-21 16:00

「一腳踏兩船」未算最離譜！日本一名39歲男子最近被揭發同時與35名女子拍拖，其中以結婚為前提而交往的47歲女子亦慘遭受騙，他告知「女友們」虛假的生日日期，騙取至少價值逾10萬日圓（約7200港元）的禮物，受害女子今年2月一同報警，日男現涉嫌欺詐罪被捕。

日本一名39歲男子最近被揭發同時與35名女子拍拖。（「MBS NEWS」YouTube影片截圖）

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據日媒報道，被指「一腳踏35船」的男事主宮川隆史為兼職工人，多次藉着收取生日禮物以騙財。報道稱宮川隆史的真實生日為11月13日，但就對一名以結婚為交往前提的47歲女子，謊稱其生日是2月22日，並向另外的40歲及35歲女子，分別指在7月和4月生日，從而在較短時間內向不同「女友」收取禮物，如2萬日圓（約1400港元）的電子收款、價值3萬日圓（約2200港元）的西裝等，騙款至少達10萬日圓。

宮川隆史被指同時與35名女子交往，還會向她們推銷花灑、淨水器等產品，其中一名受害女子受訪時指，在與宮川第2次約會時，對方便主動熱吻，不停說甜言蜜語，繼而推銷產品，最終成功讓她簽合約。有受害女子於今年2月一同向警方報案，據報宮川目前已被警方以涉嫌欺詐罪拘捕。

日媒就事件追訪多個月，記者在今年1月於宮川隆史被捕前突擊採訪，他被發現手拿LV名牌袋現身鬧市，又否認是當事人，直接快步離開及拒絕回答記者提問。不少網民紛紛討論事件，笑稱涉事男子為「時間管理大師」，留言指「1天也才24小時，35人是怎麼做到」、「人帥真好」、「我有他100分之1般厲害都好」。

（MBS NEWS）

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