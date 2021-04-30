前港龍機長建1:1模擬駕駛艙盼培育航空新血　難忘11歲童專業表現

撰文： 鄧柳媚 李凱恩 最後更新日期： 2021-04-30 12:30

疫情下全球各地封關，除了熱愛旅遊的港人無法「返鄉下」，不少航空業從業員更被迫手停口停。2名前港龍機長胡智恒（Geoffrey）和劉哲（Chit）就視失業為創業契機，把逾15年的飛行經驗轉化，加上各自編寫程式及電腦設計經驗，將駕駛艙從3萬呎高空轉移至寫字樓，出錢又出力建造Airbus A321 neo 1:1模擬飛行器，由機長轉為飛行導師，盼為同事們提供訓練場地之餘，同時讓對航空業有興趣的下一代模擬駕駛飛機的感覺，飛行夢不會因疫境折翼，當中1名11歲小朋友表現有如專業飛行員，讓他們留下深刻印象。

前港龍機長Geoffrey(左)和Chit於疫情下失去服務長達15年的崗位，2人視失業為創業契機，出錢又出力建造Airbus A321 neo 1:1模擬飛行器，轉型當飛行導師。（01記者攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

國泰港龍終止營運

國泰航空在去年10月宣布國泰港龍終止營運，為有35年歷史的港龍航空畫上句號，數百名員工頓時變失業大軍，無論機長抑或空中服務員都無一倖免。於港龍由機師學員晉身成機長的Geoffrey和Chit變成失業人士，但兩人未有灰心，反視為此為創業好時機，落力將在停工初期便開展的自製模擬駕駛艙念頭變成獨門生意，親手建造出Airbus A321 neo 1:1模擬飛行器，雖然航空工作暫停，但只是在跑道上轉換航向，以另一方式留在老本行，「依然能密切與航空業有聯繫，對我們來說是好事」。

從機長變身飛行導師，Geoffrey直言責任雖減少，但依然有壓力，「以往工作要負責航機上數百人的安全，現在作為導師則要教曉學員對航空業的認識，模擬器只是工具，協助我達到這目的」。他笑言，最需要習慣的並非教學，「以前作為機長習慣了坐在駕駛艙的左邊，現在要坐右邊教人，感覺有點奇怪，操控要改回用右手，按鈕的位置也不同了」。不過駕駛艙始終是他們的「主場」，「難搞情況相對少，（學員）難啲考到我，我們反而很享受跟部分本身是行家或飛機工程師的朋友交流」。

從機長變身飛行導師，Geoffrey形容感覺完全不同，坦言雖未有人「考起」他，但對於能否傳授航空知識仍有壓力。（01記者攝）

為年輕飛機迷驚歎

從教學的經歷中，Geoffrey深深體會香港不乏對航空業有興趣的年輕一代，而且水平更超乎其想像，「現今的小朋友好犀利！早前有位11歲的小朋友來到，他對航空業已有基本認識，我介紹的航空資訊他一聽就明。而他在飛行體驗中的表現與剛畢業的飛行學員沒有分別，如果繼續培養這興趣，10年後他便準備好成為機師」。

除了有心人特意前來實踐飛行夢，模擬飛行器也為恨去旅行的港人提供滿足心癮的機會。Geoffrey說，如客人選擇60分鐘的飛行體驗，可要求於特定國家或機場起飛，欣賞途中的風景。他們也會為客人準備模擬電子登機證以增加旅行感覺，「很多人就會選擇由日本飛回香港，有人甚至連護照也帶來」。他笑指有次帶領朋友「從日本飛返香港」時，特意買來士多啤梨作為「手信」，令對方喜出望外。

除了航空發燒友，模擬飛行器也為恨去旅行的港人提供駕駛飛機遊世界的機會。（01記者攝）

較低成本做仍到九成功能

外行人或許視兩人還原駕駛艙的行為是「飛機膠」的狂想，甚至質疑他們「砌幾個mon加個system就開班教人，只係想呃飯食」。對於有關說法，Chit指當初選用輕觸式熒幕取代真實按鈕，目的就是將整套儀器平民化地引進社區，「如果全部使用真實按鈕，成本至少200萬元起跳，但機師訓練的目的是要建立肌肉記憶，最好當然是用最少成本做最充足的訓練，而我們寧願將資源放於師資及模擬器的準確度上。我敢說我們的模擬器便宜了九成，但卻做達到九成功能，足夠正職飛機師訓練有餘，而眾多同行願意回來光顧就是對質素的最好證明」。

話雖如此，兩人也堅持為模擬器加入「接地氣」的特點，「我們堅持本身要『擰』的掣也要以輕觸方法在屏幕上『擰』，部分本身有蓋的掣則要做『開蓋』動作以增加像真度，其實這些功能不難做，但連航空公司的模擬器也未必有」。

點擊即看Airbus A321 neo 1:1駕駛艙細節▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

機長重操故業製作模擬駕駛艙

建造模擬駕駛艙的過程足足花了1年，Chit指最花時間的是畫圖及編寫程式，正式安裝僅花約1個月，但亦曾遇過不少難題，「駕駛艙的上方有多個按鈕，但原來輕觸式熒幕是不能隨便反轉放，我們要裝完再拆再裝，才能確保安全」。

飛了十多年後再重操故業當回電腦設計師及程式編寫員，兩人異口同聲認為一切也是緣份。Chit直言從沒想過入行前的技能竟以這種形式派上用場，「做過的事、學過的東西，今次一次過用到。製作模擬器需要對飛機很有認識、懂得編寫程式及畫圖，這世界很難找到同時擁有這些技能的人，但因着我們各自的際遇，加上有得閒的1年，才能成就這事，可謂『時勢造英雄』」。

建造模擬駕駛艙的過程足足花了1年，Chit利用3D設計，繪畫出駕駛艙內各個按鈕的真實比例模擬圖；Geoffrey亦重操故業，編寫程式為按鈕寫入功能。（fb「Aerospace TS」圖片）

+ 5 + 5 + 5

仍然熱愛飛行

新冠肺炎爆發至今逾1年，疫情屢創新高，加上不斷出現變種病毒，航空業全面復飛遙遙無期，Geoffrey堅定地表示仍然熱愛飛行，「這行業始終會回復，不擔心之後無得飛，但難得自己離開了安舒區，當回1個程式員，而寫的程式亦令自己有滿足感，故決定暫時專注於現時的生意」。兩人期望，模擬駕駛艙能協助同行保持技術，同時栽培更多對航空業有興趣的下一代，並寄語有意「飛上天」的生力軍繼續培養其他興趣，待時機來到便能一展所長。

曾經同為港龍的一員，他們直指疫情下確實難捱，明白一眾同事也有各自的負擔，故得悉部分同事或行家需要轉行也明白箇中感受，甚至感到佩服。對於所有舊同事，Geoffrey和Chit認為一句勝過千言萬語：「大家加油！無論做邊行，做得專業就得！」

【延伸閱讀】國泰港龍航空停飛 回顧13件你可能不知道的事

+ 16 + 16 + 16