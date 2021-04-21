台女租屋中伏與房東當面對質　超高值顏反成網民焦點：像宋芸樺！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 17:30

台灣女網友古同學在Facebook貼文「無牆租屋」抱怨約房東看屋，現場實際看屋跟圖片上的大不同，原PO現場還跟房東確認：「冬天不冷嗎？」，得到的回應是：「冷哪裡都冷」，貼文不僅引起網友熱議，許多醉翁之意不在酒的網友更歪樓，留言驚呼：「古同學好漂亮」，因為古同學外貌姣好，身材火辣，不少網友更大喊：「太辣了」。

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在Facebook上，古同學十分清新可愛，一張剪短髮的照片，不僅：「說剪就剪，毫不猶豫，再猶豫就沒了衝勁」，更不忌諱的說：「喔對了，我現在沒有下巴，臉超圓，不要懷疑」；在IG上則呈現不同的特色，有著甜美笑容的她，更不吝於展現自己的魔鬼身材，一雙電眼更是吸引粉絲的目光，而且IG已累積7248名粉絲追蹤。IG上分享的照片，除了多變的個人私房照外，更有背部曲線全露、讓人看了噴鼻血的雪乳照，粉絲們更：「大呼過癮」。

比較過Facebook和IG的網友紛紛回應留言：「太辣了」、「好辣，身材太好了」、「我的老天鵝啊」、「好美喔」，有網友表示：「視線一直移不開微笑曲線」，更多網友稱讚IG分享是「老司機」，真的是老手。

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