爆牙妹竟是美女潛力股！台網紅揭17歲箍牙豬扒樣　20年後變大美人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 14:45

台灣網紅潔哥（李秉潔）不僅長相甜美，還擁有火辣身材，和老公「岳妹」從高中相戀至今的她，20號在Facebook分享高中時期的照片，透露自己17歲時皮膚黝黑、一口暴牙，體重比現在多出20公斤。黑歷史照片曝光後，馬上有50名粉絲退追蹤，讓網友紛紛笑說「果然是女大18變」、「真的是淺力股，最好的譬喻大概就是岳妹買下當時40塊左右的台積電」。

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潔哥透露之所以會發胖，最主要是因為她當時在披薩店打工，每天午、晚餐都可以享用免費的披薩，還能自己加料，最高紀錄曾經一個人就嗑光一份Pizza，「變胖時期，岳妹忍辱負重撿走啊，不然現在哪有這麼好康」。

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網友們紛紛留言笑說，「我終於知道潔哥高中為什麼沒人追了」、「岳妹真的慧眼識英雌，潛力股」、「真的是淺力股，最好的譬喻大概就是岳妹買下當時40塊左右的台積電」、「原來這就是女大十八變」、「還是可愛啊，肉肉的」、「岳妹撿到寶了」、「一直喜歡妳個性，怎樣都嘛美」。

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