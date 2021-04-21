Marvel《尚氣》男主角被嫌醜　網民揭做過呢類角色：最佳路人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-21 22:00

【Marvel / 漫威 / 尚氣 / Shang-Chi / 劉思慕 / 梁朝偉】由加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）及香港演員梁朝偉主演的Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings）由選角開始網民就討論不斷，不少網民批評劉思慕太醜、外表太路人！有網民更發現劉思慕曾當過「老是常出現的」Stock Photo（庫存照片）模特兒，穿起裇衫「扮同事」，又被網民抽水說簡直是「亞洲最佳路人」。其實劉思慕這段往事早有外媒發現，他本人亦曾在Twitter爆笑分享，更透露當年做模特兒的薪金其實很低。

《尚氣》新海報被網民劣評，不少人指主角劉思慕長得不夠帥氣。（《尚氣與十環幫傳奇》電影海報）

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有傳擊敗多名影星，包括網民最愛的彭于晏、吳彥祖而取得「尚氣」一角的劉思慕，被不少亞洲網民批評不夠帥，連他本人都曾在Twitter上笑稱：「Hey Siri…am I ugly」（Hey Siri...我很醜嗎？）雖然香港網民點評《尚氣》電影海報時都「醜」字不絕，但Twitter的外國網民並未批評他的長相。

狂被網民鬧醜，劉思慕曾在Twitter笑問Siri自己是否很醜。（「Simu Liu」Twitter截圖）

劉思慕也許不是眾人眼中的帥哥，但他卻擁有一張「大眾臉」，近日更有網民笑言許多人應該對劉思慕頗為熟悉，並翻出不少他曾為圖片庫拍攝的創意圖片，即是網民常見的「示意圖」。著名照片網站Getty Images上有不少他扮演打工仔的創意圖片，網民未有放過劉思慕，取笑他是「真路人演員」、「亞洲最佳路人」。

劉思慕以往就分享過自己曾當Stock Photo（庫存照片）模特兒。（「Simu Liu」Twitter圖片）

其實他被選作《尚氣》男主角時，已有外媒介紹他成為影星前曾當庫存照片的模特兒，就是那種「在董事會上報告的同事」。出生於中國哈爾濱，5歲移居加拿大的劉思慕，成名前需要做模特兒幫補生計，曾透露自己拍過 Getty Images的「business people in office working together」系列照片。

劉思慕自爆為了當演員而放棄做會計師，不過他亦承認自己不是做會計師的料子，當年只做了9個月會計師，但完全不知道自己在做什麼，最後被解僱收場。曾有外國網民將一些刊物封面發到Twitter「認人」，劉思慕都一一承認往事，更透露自己於2014年拍攝庫存照片時，只賺到120加元（約740港元）。

（綜台）