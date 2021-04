Marvel《尚氣》男主角被嫌醜　網民揭做過呢類角色：最佳路人

【Marvel / 漫威 / 尚氣 / Shang-Chi / 劉思慕 / 梁朝偉】由加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)及香港演員梁朝偉主演的Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings)由選角開始網民就討論不斷,不少網民批評劉思慕太醜、外表太路人!有網民更發現劉思慕曾當過「老是常出現的」Stock Photo(庫存照片)模特兒,穿起裇衫「扮同事」,又被網民抽水說簡直是「亞洲最佳路人」。其實劉思慕這段往事早有外媒發現,他本人亦曾在Twitter爆笑分享,更透露當年做模特兒的薪金其實很低。