網民嘆同事潔癖嚴重狂噴消毒　食物夾接文件零接觸　如廁有6部曲

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-24 10:00

在疫情下，人人都更加注意個人衛生，但有網民最近就在討論區發帖，指公司1名同事的潔癖愈來愈嚴重，不但每次出入洗手間都會全身上下噴消毒噴霧，有同事拿文件給她時，更會出動食物夾，讓一眾同事非常無奈。

有網民發帖指同事的潔癖愈來愈嚴重，除了每次出入都要全身上下噴消毒噴霧，更會出動食物夾拿文件。（Clay Banks / Unsplash）

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樓主在香港討論區以「同事啲潔癖比我想像中更嚴重」為題發文，表示或受疫情影響，1名同事的潔癖愈來愈嚴重，對方起初只是回到公司時，習慣以濕紙巾抹枱和鍵盤，後來每次離開辦公桌，出出入入包括到洗手間，都必須以消毒噴霧「噴晒全身」。

樓主續指，該名同事其後再「行動升級」，開始長期戴手套，出入時使用酒精搓手液消毒手套，「拎文件畀佢，佢都係用個食物夾夾住，唔會用手拎，夾完之後又免不了一輪消毒」。與一般人去廁所的習慣不同，樓主形容其同事如廁時，還有6大步驟要做，先要戴手套洗手，入廁格如廁後洗手、除下手套並用毛巾刷乾淨手腕至指甲，拿數張紙巾重複刷拭1次，最後才戴回手套離開。

樓主指同事的潔癖愈來愈嚴重，曾目睹對方去廁所需做齊6個步驟，讓他非常驚訝。（《替身風暴》劇照）

帖文一出，網民反應兩極，部份反批評樓主多管閒事，「其實，關你乜事？」、「疫情期間做多好過做少，中咗招冇人會可憐你」、「有潔癖係1件好事，就算行為對身邊人有幾困擾都仲係1件好事」，惟也有網民認為相關同事太誇張，「佢應該好得閒」、「呢個似係強迫症多」。

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