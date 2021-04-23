22歲女拍過近20次拖　家人欲勸修心養性不果：次次帶唔同人返屋企

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-23 19:30

感情事不但旁人說不清，家人也不容易加插意見。有網民分享家庭問題，指妹妹現時22歲，但她由16歲起開始拍拖，經常在IG分享情愛問題，最初以為只受青春期影響，中學畢業後情況會改善，怎料妹妹原是「天生愛情狂」，樓主透露妹妹至今已經交了近20多個男友，「上年最誇張直頭換咗5次男朋友」，形容她「講極都唔聽」。樓主表示只希望妹妹收心養性，請教網民應該如何處理。

有網民表示妹妹經常更換男朋友，希望她可以修心養性，妹妹卻完全聽不入耳。（《原諒他77次》劇照）

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樓主在香港討論區上發文，分享妹妹的感情生活，指她在感情方面不穩定，曾經勸她收心養性但不果：

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樓主在留言中提及，始終她是自己的親妹，「擔心佢，但真係搵唔到方法勸佢」，不知道她內心到底在想什麼，「但係我真係唔想講都講埋，佢真係濫交」，不希望她意外懷孕或患性病。

有網民認為「呢啲冇咩得勸」，除非真的染上性病或意外懷孕才會醒覺，如果妹妹經濟未獨立仍可考慮經濟封鎖的招數，又說「22歲啦，大個啦，隻眼開隻眼閉啦」。不過亦有人表示，如果家人一起出手勸她，或者可能有效。

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網民們踴躍留言討論，但大多都建議他既然介意就不如早日分手：【點擊下圖放大睇下網民點樣講▼ ▼ ▼】

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