泰馬路水浸到似河　工人照倒石屎舖路被恥笑　網民估中原因續罵爆

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-24 23:00

有看過在水浸中的道路倒混凝土（俗稱「石屎」）鋪路嗎？泰國曼谷日前出現這有趣的一幕！當地網上瘋傳1條影片，只見馬路水浸到就像一條河，但修路工人竟然繼續鋪路，畫面見到混凝土不斷倒入水中，影片中更有人揶揄做法「真是他X的天才」，片段諷傳後不少人恥笑工人做法，更懷疑他們「呃人工」。 事件後來更被外媒報道，引起網民激烈討論，有人質疑在水浸下繼續舖路工程，純粹是為開工賺錢，這樣做更可能會令排水系統淤塞，但也有了解工程內情的網民解釋，混凝土在水中一樣可以凝固，更指工人可能是想快些把路舖好，但有網民猜中終極原因。真相曝光後，涉事工程公司進一步被網民鬧爆，認為當局應向該公司問責，追討賠償。

泰國網上瘋傳1段影片，顯示修路工人在水浸的道路上倒混凝土，引起網民熱議。（Twitter影片截圖）

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泰國網上日前瘋傳1段影片，顯示修路工人在水浸的道路上倒混凝土，現場是曼谷巿1條馬路，路面完全被洪水覆蓋，看上去像1條小河，但1架田螺車在路上不停前進，工人正在倒混凝土鋪路，畫面見到混凝土不停倒落水，影片中有人說道「看、看，真是他X的天才，把水泥倒入洪水中，我從未見過，這是否真的，真的可以這樣做嗎？」

有網民看片後用用泰國的諺語「to pour crushed chilli into the river」（將辣椒碎倒入河中）揶揄工人，意思即做徒勞無功的事，笑稱將水泥倒入水中等同白做。

泰國工人水浸照鋪路畫面：

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影片後來更被外媒報道，最初有不少人取笑修路工人的行為，留言指「工人：無論如何我都收到人工」，又認為他們這樣做，可能只是擔心工程延誤。不過影片很快變成認真討論，首先有人強調影片中倒的應該是混凝土而非水泥，分別在於水泥應該會被沖走，混凝土除了有水泥作粘合外，還有沙、砰石等物料，工人在水浸下鋪路可能會令排水系統淤塞，「碎石和水泥都會卡在排水系統，最終嚴重淤塞」。

有人留言解釋，混凝土其實是可以在水中凝固，只是需花費更長時間，如果事前已做好準備和規劃，在水中倒混凝土其實是可行的，而且混凝土倒在道路上還可以刮走，若然在攪拌機內硬化則會非常麻煩。有泰國網民亦替工人「幫口」，去到片中的工地拍照，證明洪水退卻後，混凝土已凝固，又解釋工人是在道路上一些已挖好的坑道內倒混凝土，應該是想盡快填補好路面，以免道路不平釀交通意外等，民眾不應取笑。

有聲稱是土木工程師的外國網民指，混凝土真的可以在水中凝固，工人這樣可防止洪水做成更大破壞，「如果他們是採用超快粘合的混凝土，他們事後還可以通過加熱將混凝土移除」，又補充混凝土一定時間內不倒出來就會硬化，只會浪費建築材料，但也認為承建商在準備混凝土前應注意天氣狀況。

許多從事相關行業的網民則斷言指承辦商這樣做，只是想清空田螺車攪拌器內的混凝土，趕在變乾前排出，「因為清理道道比起清理混凝土攪拌機更容易」，形容工人的做法是最聰明的決定。

當地傳媒指相關道路工程在水浸前已展開，由於混凝土是事前訂購的，只能在車上的攪拌機放置2至3個小時，如果不倒出來會在機內變乾，到時必須切開才能提取出混凝土，可能會弄壞車子，那就會造成很大損失。有泰媒採訪承辦商人員，對方承認當時工人只是被迫倒混凝土，以免混凝土在田螺車內乾掉，記者到現場拍攝，確認混凝土真的已凝固，道路已經平整。

不過，網民聽到承建商解釋後繼續鬧爆，形容事件相當丟臉，承辦商猶如在找藉口，「就像在道路上倒垃圾一樣」，稱不知道工程的完成質素，而且混凝土中的砂石可能在城市的排水系統內淤積，未來可能造成更大的影響，質問弄壞田螺車造成的損失大，還是淤塞排水系統的損失大，要求當局停止讓涉事承辦商進行工程。

（綜合）