深圳灣搭的士去柴灣竟要$626埋單　內地人控訴司機不誠實惹熱議

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-25 13:00

【騙案／的士／司機 / 兜路 / 內地人】俗語說「一粒老鼠屎壞了一鍋粥」，小數害群之馬已能為群體帶來巨大影響。有內地人於社交媒體「小紅書」發文，指早前於深圳灣過關到香港，乘搭的士前往柴灣時懷疑被「兜路」，約71公里的路程連同附加費，最終竟要$626元埋單，比起原本約490元的車費貴百多元。樓主又貼出車費收據，指司機刻意撕走附加費及總車費，批評對方「不誠實」，事件引來網民及同業熱議，有人更加質疑涉事司機是慣犯。

有內地網民指深圳灣口岸乘搭的士前往柴灣時懷疑被「兜路」，直斥司機不誠實。（示意圖，資料圖片）

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「從深圳灣過關回香港被司機兜路，從沒想過遇到1個這麼不誠實的司機」！」該名內地人於小紅書發文，述說乘搭的士時懷疑被騙的經歷。樓主指本月18日從深圳灣過關到香港，乘搭市區的士前往柴灣，上車時司機曾「假裝問一下說是否走XXX大橋」，他雖聽不清楚，但也未有「具體拒絕」，最終司機選擇從走東區海底隧道而非西區海底隧道，車程總公里為71.23，「實際打表405元，然後另外收211，我懷疑不只是隧道的費用」。

樓主指，司機曾問及路線問題，惟因他沒有表達意見，司機最終取道東隧而非西隧。（小紅書截圖）

樓主對車費雖感懷疑，但仍付足全費，取回收據發現司機疑刻意撕走附加費及總車費的金額位置，變相難以追究。他不禁提醒網民乘車時要多加留意，「我相信還是有好司機存在的，但是希望看到此貼並要回港的童鞋們（同學們）自己要留心，不要像我這樣吃虧」。

有網民事後於樓主的帖文留言，指自己或曾遇過同一司機，指司機較年輕，身上有紋身，駕駛的為高身4人座位的士，而車內飾品「巨多」，「從深圳灣口岸到觀塘繞了580蚊，又係一開始出來不遠就問我『要不要上橋』之類」，質疑對方是慣犯，專向不熟路的旅客落手。

樓主對車費感懷疑，但也付足全費，同時發文提醒網民留心。（資料圖片）

帖文引來網民及的士業界熱議，有人認同樓主認為司機故意撕走收據的車費金額已屬不妥，但亦有人指出乘客可要求重新打印收據，僅得相片難以證明誰是誰非，「可能司機故意搣爛張收據，又有可能係乘客故意搣爛嚟玩老屈！」、「有機會係乘客要單佢怕出事張嘢先會咁，再加客趕時間懷疑都事後補飛，但都有可能個司機態度唔好個客老屈司機收貴佢」。

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