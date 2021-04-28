90後2部手機區分公私事　收工唔理工作群組　年長同事：算自私？

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智能手機普及下，雖然令通訊變得很便利，但同時亦令打工仔「有返工冇收工」！近日有網民提到自己從時兒童照顧工作，同事輪班時需要溝通跟進，但其中3名90後同事擁有2部手機，用作分開處理公事及私事，收工之後就完全不理公事手機，結果令工作頻頻出錯。樓主又指90後同事上班時未能完成工作，連累同事需要「食晒佢哋啲手尾」，詢問網民是這些年輕同事自私，抑或自己責任心太重？

有網民批評3名90後同事使用2部手機分開處理公事及私事，收工後完全不會回覆工作群組，影響工作。（資料圖片）

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樓主在香港討論區發文，問網民們「點睇用2部手機的年輕同事」，分享在工作上遇到的3名90後同事，他們有2部手機，用作分開處理公事及私事，樓主認為他們行為自私。

👇👇👇按圖看樓主心聲👇👇👇

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有網民就質疑樓主的說法，「點解其他同事放工時間工作叫犧牲，但你要求年青人放工後繼續商討及跟進工作好似係本份？」。較多網民們傾向認為收工後不應再跟進公事，將公事和私事分開十分合理，亦有部分網民認為事件代表年輕一輩沒有責任心：

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