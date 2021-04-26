超級粉紅月亮4月27日有得睇！　點解月亮變大？最佳觀賞地點+時間

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-26 18:00

【超級粉紅月亮2021／超級滿月／超級月亮／粉紅月亮／觀測地點／supermoon】繼天琴座流星雨後，4月底還有另一個特別天象，就是4月27日的「超級滿月（超級月亮）」，又稱「粉紅月亮」將會出現！屆時月亮會「變大」，亮度亦會增加，假如天氣合適，抬頭便可以看到。但究竟為何月亮會變大呢？又為何會變粉紅？最佳觀測時間及地點？以下一一話你知！

先看「超級月亮」超靚相圖輯▼▼▼

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4月27日的「超級月亮」（又稱粉紅月亮），是今年第一次「超級月亮」，屆時滿月將比平時更大更亮。

「超級月亮」會比平時滿月時更大更亮。(資料圖片)

台北天文科學教育館（台北太空館）指出，「超級月亮」一詞源自占星學，是指發生在近地點附近、視直徑較大的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義，各方採用標準亦不相同，惟本次「超級滿月」符合所有標準，「非常值得欣賞」。

但究竟為何月亮會變大？又為何會變粉紅？何時何地觀測最靚？以下圖卡一一話你知！

超級粉紅月亮4大冷知識＋最佳觀測時間▼▼▼

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觀賞地點推介▼▼▼（點小圖放大看）

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錯過今次「超級粉紅月亮」也毋須太失望，事關台北天文館指出，下個月、5月26日的滿月也屬於「超級滿月」，更是全年最大滿月，而且當日還有月食，「一次過滿足兩個願望」。

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【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。