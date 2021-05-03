一放屁肛門即噴血！「爆肛男」寧著紙尿片拖延就診　除褲嚇傻醫生

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-03 22:30

你有痔瘡卻害羞看醫生嗎？根據台灣成大醫院統計，台灣人罹患痔瘡機率高達86%，往往拖到嚴重影響生活才認命就醫。當地一名40多歲男子不堪其擾，就醫時支支吾吾地說自己大便有血：「一放屁，血就會噴出來」，脫下褲子準備內診時，眼前這一幕讓人愣住。

一放屁血就會噴出來！40歲台男為何突變「爆肛男」？醫生咁樣講（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣敏盛醫院副院長江坤俊指出，痔瘡可分成四級，第一級內痔通常沒有感覺，但因位於肛門內，所以偶爾會發生大便出血的情形。第二級的痔瘡，排便時偶爾會脫出，但是會自動縮回去。第三級的痔瘡，排便時脫出，必須靠外力推回去。

第四級的痔瘡，江坤俊表示，一般來說已經是最嚴重的，痔瘡整個脫出肛門，推也推不回去，萬一再合併血栓的話，不僅疼痛還會出血，患者會非常難受。四種等級的痔瘡中，第一級痔瘡還可透過自我護理自癒，第二級痔瘡，可以使用內痔結紮療法，第三、四級的痔瘡就建議手術治療。

想要有效改善腸胃道，解決便秘困擾，營養師李婉萍建議，可用硬纖維搭配軟纖維的方式進食，像蘋果的外皮是硬纖維，果肉是軟纖維，兩者搭配後，即可幫助維持腸道暢通！另外，適量補充益生菌也可改善腸胃問題，選擇益生菌時也建議大家要吃到「益生元」，例如葡聚多醣、低聚糖，這些可以幫助好菌長大的食物。

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