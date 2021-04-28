男孩遭水牛狂頂撞到飛起　被拋進車底躲起　1個動作求饒避一劫

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

遇着大型動物襲擊，可以怎樣避過一劫？內地1條影片在網絡熱傳，只見1名男童在街頭玩耍期間，被1隻水牛用牛角狂頂並將他狠摔在地，機智的他情急下立即躲進車底並做出1個動作，牛隻才悻悻然離去。

男童在街頭玩耍期間，被1隻水牛用牛角狂頂並將他狠摔在地。（影片截圖）

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據內地媒體報道，事發於前日下午近2時，有隻水牛在福建省龍巖市一處村落跑來跑去，突然1名男童從草叢中跑出來，後面的水牛用角瘋狂頂撞他，鞋子都甩掉，甚至拋高將他摔落地，恰巧掉落旁邊的車底。

水牛追撞男童逐格睇▼▼▼

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男童其後小心翼翼地爬出車底，並趴地向牛隻連聲道歉，「對不起牛大哥，你別打我好不！」最終牛隻彷彿聽懂他的道歉就轉身離開了。男童見情況許可就起來穿回掉落在一旁的鞋子，趕忙逃離現場。警方其後接報到場，並用無人機紅外線進行空中搜索，最終發現了水牛的蹤迹並成功將其擊斃。

影片引來網上熱議，片中未有拍到男孩為何被襲擊，但不少人都驚呼男孩太可憐了，被頂到飛起，又指幸好孩子褔大命大，希望沒有大礙，怕他將來會有童年陰影。亦有網民表示片段又心痛又好笑，直指小男孩聰明勇敢。

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