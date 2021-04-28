康文署擬告《100毛》東方昇　毛記葵涌股價即翻倍　連登早1日預知

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-28 19:00

【1716／毛記葵涌／東方昇／100毛／康文署】耗資逾5,000萬元公帑興建的觀塘海濱音樂噴泉，繼網媒《100毛》藝人「東方昇」上周六（24日）到噴泉直播時用梘液沖涼，被康文署不點名批評後；消息指周日晚（25日）有人在嬉水區「倒梘液」，職員清理後仍有大量泡沫，康文署其後關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。署方昨晚稱正研究向有關人士採取法律行動。 消息一出，《100毛》母公司毛記葵涌（1716）股價今日急升，一度高見 1.85 元，升幅達180%，收市報1.36元，股價單日翻倍，成交額亦激增。而早上毛記股價飆升前，有連登網民昨早已發帖，表示「幾時拉東方昇？之後爆升」，早1天已「預見」如當局採取法律行動，相關公司的股價將會大漲，有人更預言「起碼升1倍啦」，豪言必須及早入貨並強勢持有（Strong Hold），引來其他網民討論會否是「壹傳媒（0282）2.0」。

100毛母公司毛記葵涌（1716）股價急升，一度高見 1.85 元，升幅達180%；收市報1.36元，升106%。（Google截圖）

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東方昇上周六（24日）到場觀塘海濱音樂噴泉直播，其間脫去上衣及長褲，戴上浴帽和穿短褲，在噴泉內塗上沐浴露「沖涼」，與在場小朋友嬉戲，事後遭康文署不點名批評，形容有關行為影響其他人，又呼籲要着重公德。



東方昇以梘液沖涼，份量不多，惟消息指，周日（25日）晚9時半噴泉表演前，有人在嬉水區「倒梘液」，職員當時已即時清理，惟泡沫越來越多，康文署於周一（26日）下午宣布，懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。

造價5,000萬元的觀塘音樂噴泉，僅啟用第5天即因出現大量泡沫而關閉。（資料圖片）

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至周二（27日）晚上，康文署再發聲明，指已徹底清潔噴泉及嬉水區，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任，違例者可被判處罰款2,000元及監禁14天。

雖然康文署沒有點名會向誰追究責任，但外界普偏相信矛頭直指東方昇。消息傳出後，《100毛》母公司毛記葵涌（1716）股價繼續延續前一天的升勢，今早高開13.6%，由0.66元急升至最高1.85 元，升幅達180%，收市升106.06%，報1.36元，成交額約3.15億元，市值更由昨天的1.782億元，增至3.67億元，日內急升約1.89億元，足以承建約3.7個觀塘海濱音樂噴泉。

毛記葵涌今天才急升，但有連登網民早1天已發帖「預告」，網名「我唔話你知呀」的網民，昨日（27日）早上在連登討論區以「1716 毛記葵涌討論區」為題發文，簡單1句：「幾時拉東方昇？之後爆升」拋磚引玉，引來大批網民加入討論。

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不少網民深信，去年8月壹傳媒集團創辦人黎智英後，壹傳媒（0282）股價大升的劇本將會重演，聲言會購入並持有，豪言要「盡地一煲（All in）」，表示「早買早享受」，甚至在股價破1元後指「不問價入」；但亦有人指經過上次的教訓，股價被抬起後急跌，令小股民損手，故表示會在場外觀望，「又想博上次蘋果咁，邊有咁多次咁」、「已經錯過入手好時機」，不同看法的網民展開激辯。

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壹傳媒集團創辦人黎智英去年8月被警方以違反《國安法》為由拘捕，同時被捕的還有黎智英2名兒子及多名壹傳媒高層。消息曝光後，壹傳媒（0282）股價極其波動，曾在8月11日最高曾觸及1.96元，升約669%，收市升幅收窄報1.1元，升0.845元或約331%。 《香港01》整合去年8月10至12日的股價和搜尋熱度數字，對比數隻被網民認為有鮮明立場的股票，包括毛記葵涌（1716）、彌明生活百貨（8473），發現其股價與壹傳媒（0282）一樣與在搜尋熱度上有相關性。

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