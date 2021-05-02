用折線圖教整嘢食？「折線圖傳播委員會」爆紅　網民：以前學錯了

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-02 10:30

最近Facebook上興起一股「折線圖」風潮，各大Facebook Page都貼出創意的折線圖，不過仔細一看，會發現折線圖的X、Y軸好像怪怪的，原來這股流行是由Facebook Page《折線圖傳播委員會》帶起，還沒跟上這股潮流嗎？今天就為你介紹！

Facebook Page《折線圖傳播委員會》甫於4月22日創立，短短一週內就累積8,923按讚數、9,509追蹤數，魅力驚人。《折線圖傳播委員會》第一篇文以「巧克力豆」為題，貼出一張折線圖，並表示「巧克力豆餅乾的做法，大家都學會了嗎？」

點圖放大看《折線圖傳播委員會》如何用折線圖教整朱古力豆餅乾及更多「折線圖」另類用法👇👇👇

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開玩笑表示「一看就懂，這就是會做圖」、「震驚！折線圖原來是這樣用的，我以前都學錯了（反省自己）」、「超實用的，跟我在新聞上面學到的一樣」。

甚至還有網友貼出朱古力餅乾圖表示「感謝教學，已完成」，大讚「折線圖傳播委員會」是神奇粉專，也有網友笑說「折線圖這樣用真的會讓學統計的氣到中風」、「我決定按下檢舉」。

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