八達通6方法增儲值上限至$3000　8大隱藏收費注意！唔用都要收錢

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-29 15:05

【5000元消費券／八達通／3000元儲值上限】八達通公司宣布，4月29日起儲值限額仍為港幣1000元的八達通，將分階段於不同渠道使用指定服務後，提升至港幣 3000元。八達通雖然方便，但亦有8項「隱藏收費」要留意，原來八達通卡長期無使用，都會每年收取行政費！

即睇如何提升八達通儲值限額至3000元▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

儲值限額港幣1000元的八達通，為2019年12月1日之前發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，及同年10月1日之前發出的Smart Octopus。

（資料圖片）

八達通8大「隱藏收費」

八達通雖然方便，但其實有不少收費事項需要注意，例如不常用的八達通，亦要收取行政費用退款，而按金、辦理退款、報失等都要收費，大家要注意！

八達通實體 +電子版隱藏收費▼▼▼

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

8類獲豁免八達通👇👇👇

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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更多詳情：5000元消費券｜政府增申請限制！3類人不可領 申請使用10大須知

不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。