密集恐懼症慎入！出門驚見大量巨型飛蟻開Party　網民教這樣解決

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-30 11:30

近日受鋒面通過的影響，全台各地紛紛傳出「雨落下的聲音」，當地氣象專家更表示這波是四月以來最大一場降雨，稍稍緩解水情危機。不過潮溼的水氣也帶來其他困擾，有網友便表示剛準備上班，就發現樓梯間滿是巨型飛蟻振翅狂竄，恐怖影片嚇得人頭皮發麻，只想趕快落跑。

一位新竹網友在Facebook Group《爆怨2公社》貼出影片，只見樓梯間出現上百隻巨型飛蟻在空中飛舞，密度之高讓人頓覺寸步難行，原PO無奈表示「剛要上班遇到這情形」，好奇大家會如何反應。

慎入！「飛蟻開Party」 8秒影片衝擊網民 齋睇圖都喊驚（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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恐怖場景讓觀看者驚叫連連，直呼「不敢過」、「崩潰，進屋請假」、「我會瘋掉」、「老闆，我今天要請假」、「有人打開地獄之門了」、「如果是蟑螂馬上辭職」、「我看過走道都是大隻蟑螂在飛的畫面，驚悚度直接破表」，也有勇者務實表示「穿好雨衣、戴好安全帽闖過去」、「給我電蚊拍我可以玩一天」。

有網友認出這是俗稱為「大水螞蟻」、「大水蟻」的白蟻，但仍表示「怎麼這麼大隻的水蟻啊」、「也太大隻」、「白蟻有那麼大隻的嗎」。此外，內行人也同時提供解決辦法：「下雨天的關係，牠們是趨光性的，燈關掉就沒有了」、「先把燈關掉，30分鐘後就全部飛走了」、「拿桶子裝水，把燈關掉，再用手電筒照桶子裡面的水就解決了」。

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