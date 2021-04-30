印度現變種病毒惹全球恐慌！印度神童列2原因致爆發　預言咁解決…

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-30 20:05

【印度疫情／變種病毒／印度神童／2021至2022年預言／新冠疫苗】印度出現超級變種病毒致疫情失控， 4月29日更新增38.7萬宗確診，再破全球紀錄，總病例破1800萬宗，死亡人數逾20萬，惟專家估計，實際數字恐是官方公布的數倍。 印度疫情引起全球關注，仍未有辦法可控制。不過印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言影片中，就分析了印度疫情爆發原因，更提出了解決辦法。有望解決印度疫情危機嗎？

即睇印度神童阿南德預言中解決印度危機方法▼▼▼

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印度疫情有幾嚴峻？按圖看9件事了解印度疫情實況▼▼▼

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按圖看印度疫情失控，屍體集體火葬實況▼▼▼

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

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印度神童最新預言｜疫苗難防超級變種病毒？ 2022年這個月才好轉

除了分析印度疫情，阿南德亦預言2021年會更慘，而疫情將於2021年下旬這個月達到高峰，至2022年這個月才有望復蘇。

即睇「印度神童」阿南德最新預言！2021年會更慘？2022年這個月才好轉？▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中，表示明年才有可能好轉。（短片截圖）

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。看清印度疫情▼▼▼