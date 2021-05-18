印度變種病毒死亡數創新高！印度神童列2原因致爆發　預言咁解決…

撰文：李積飛
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【印度疫情／變種病毒／印度神童／2021至2022年預言／新冠疫苗】印度出現超級變種病毒致疫情失控，根據5月17日最新數字，印度在過去24小時新增確診病例再有26萬3533宗，累計確診人數已突破2500萬，另有多達4329人死亡，創單日新高，死亡人數逾27萬。惟專家早前估計，實際數字恐是官方公布的數倍。
印度疫情引起全球關注，仍未有辦法可控制。不過印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言影片中，就分析了印度疫情爆發原因，更提出了解決辦法。有望解決印度疫情危機嗎？
即睇印度神童阿南德預言中解決印度危機方法▼▼▼
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按圖即看印度疫情失控，屍體集體火葬實況▼▼▼
親屬穿着防護服參加葬禮。據路透社報道，在印度北方邦首府勒克瑙，4月的6天裏，僅當地規模最大的一個新冠專屬火葬場Baikunthdham，火化的遺體數量就達到了官方報告的同期整個城市新冠死亡人數的兩倍。而該市還有另一個新冠專屬火葬場。（路透社）
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印度疫情有幾嚴峻？按圖看9件事了解印度疫情實況▼▼▼
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印度神童最新預言｜疫苗難防超級變種病毒？ 2022年這個月才好轉
除了分析印度疫情，阿南德亦預言2021年會更慘，而疫情將於2021年下旬這個月達到高峰，至2022年這個月才有望復蘇。
即睇「印度神童」阿南德最新預言！2021年會更慘？2022年這個月才好轉？▼▼▼
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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。
印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中，表示明年才有可能好轉。（短片截圖）
印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼
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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼
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印度神童預言亦受質疑
其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。看清印度疫情▼▼▼