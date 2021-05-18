印度變種病毒死亡數創新高！印度神童列2原因致爆發　預言咁解決…

【印度疫情／變種病毒／印度神童／2021至2022年預言／新冠疫苗】印度出現超級變種病毒致疫情失控，根據5月17日最新數字，印度在過去24小時新增確診病例再有26萬3533宗，累計確診人數已突破2500萬，另有多達4329人死亡，創單日新高，死亡人數逾27萬。惟專家早前估計，實際數字恐是官方公布的數倍。

印度疫情引起全球關注，仍未有辦法可控制。不過印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言影片中，就分析了印度疫情爆發原因，更提出了解決辦法。有望解決印度疫情危機嗎？