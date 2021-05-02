好人好事丨婆婆慈雲山路邊暈倒　仁醫跑出診所烈日下跪地檢查獲讚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-02 12:00

常常有人說香港最珍貴的是人情味，有網民就於facebook分享好人好事，指昨日中午1名婆婆於慈雲山毓華街的班馬線旁邊暈倒。途人見狀即上前了解，有人為婆婆撐傘，有人則代為報警，有街坊更指附近1位正在應診的醫生即時帶着聽診器從診所跑出，跪在地上為婆婆檢查。帖文一出即獲大批網民讚好，大讚一眾好心人為婆婆伸出緩手的義舉，「慈雲山有你們真好」。

有慈雲山街坊發文稱，昨午（1日）有1名婆婆於毓華街的馬路旁暈倒，於附近診所應診的鄺錦添醫生得知後隨即跑出救人，好人好事獲網民大讚。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

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有慈雲山街坊於facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，指昨日（1日）中午12時左右，途經毓華街過路處時看見1位婆婆倒卧於馬路旁邊。多位熱心市民見狀即上前了解，不但為婆婆撐傘遮太陽，亦有人即時致電報警，期間1名於附近開設診所的醫生帶同聽診器從診所跑出，「跪在地下幫婆婆檢查，非常有耐性」。

樓主指，事發時天氣又熱又曬，穿整齊西裝的醫生一直跪於地上，為婆婆檢查身體及留意其情況，「我希望讚一下呢位醫生，當時大家都好擔心婆婆，醫生的來到讓我們都安心一些」。她曾問街坊該名好心醫生的身份，不過「街坊話唔知」，而她自感未能幫上忙，其後便直接走進街市。

樓主指，事發時天氣又熱又曬，穿整齊西裝的鄺錦添醫生一直跪於地上，為婆婆檢查身體及留意其情況。（fb群組「慈雲山資訊交流」圖片）

樓主購物後，「出來後婆婆和醫生都不在現場了」，她詢問街坊才知道救護車已到場將婆婆送院，而特意幫忙的醫生就是在附近開設診所的鄺錦添醫生。回家後她決定發文講述事件，大讚一眾有心人以及特意幫忙的仁醫，「再一次感謝這幾位好心人伸出援手。慈雲山有你們真好」。

帖文一出即獲網民讚好，有街坊現身留言，指事發時鄺錦添醫生正為她診症，「咁啱有人衝入嚟話有人暈咗，鄺醫生就即刻帶埋聽筒岀去睇」。不少慈雲山街坊紛紛指，鄺醫生已非首次於突發情況下幫忙，「鄺醫生有幾次聽到條街有人有事都會衝出嚟幫手㗎」、「仁醫！嗰度成排醫生，鄺醫生個鋪已經轉咗角冇咁近都出嚟」。

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