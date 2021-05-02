台老闆年薪當月薪徵員赴印度出差　月薪1.7萬變20萬　去唔去好？

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-02 17:00

【印度疫情／變種病毒】印度出現超級變種病毒致疫情失控，連日來確診個案屢創新高，周六（5月1日）公布單日新增確診病例逾40萬宗，有專家更推測實際數字或會高出數倍。有台灣網民最近發帖分享，指他朋友任職的公司在印度設有工廠，老闆現急徵「勇士」自願到當地出差救急，甚至開出年薪當月薪的優厚待遇，如肯赴當地工作，月薪會由6萬台幣（約1.7萬港元）飇升至72萬台幣（約20萬港元），其朋友正考慮是否應「盡地一煲」？網民則對這件事看法兩極。

印度新冠肺炎新增確診個案連續多天破世界紀錄，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

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該名網民上周五（4月30日）在PTT討論區上發帖，表示其朋友的老闆最近指印度工廠出現緊急情況，他們需要立即派人到當地處理，便詢問公司內部是否有人自願當「勇士」。老闆表明「歸期未定」，但在印度期間的月薪將直接以年薪計算，於當地工作未滿1個月也會按百份比支薪，樓主的朋友目前月薪6萬台幣（約1.7萬港元），當「勇士」的話，月薪即可飇升12倍至72萬台幣（約20萬港元），銀碼十分吸引。

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樓主引述友人指，「人生沒幾次這種賺錢機會，的確要重賞之下才有勇夫」，但樓主則稱印度疫情嚴峻，每天有數以十萬計的新增個案，加上世界衛生組織專家估計實際確診人數或超過5億，認為不應輕易接受老闆的提議。

樓主的朋友仍未作出最後決定，但樓主就擔心對方安危，並求教網民意見，在討論區問道：「要勸朋友賭一把嗎？」帖文一出，網民意見兩極，部份人稱12倍人工的機會千載難逢，相信出發前接種疫苗，到當地後提高衛生意識即可，「疫情又不是打仗」、「富貴險中求」；惟亦有網民力勸當事人不要做傻事，「薪水袋變白包袋」、「有命花嗎？」、「根本領不到，只會變遺產」。

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