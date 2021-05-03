性感短裙現身夜店被人壓牆狂吻　「她」一句令對方嚇呆兼立即回家

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

夜店是不少人喜愛前往放縱自己的地方，但狂歡背後切記小心不要找錯對象！台灣有網民分享自己身穿火辣度爆燈的緊身迷你連身裙到夜店，其間被1名不到20歲的小弟弟搭訕，而且轉頭就被拉到夜店的角落狂吻。小弟弟以「硬了」表示自己興之所至時，樓主就秒回「我也是」，令兩人身處的氣溫由火辣辣的熱情變成結冰的低溫，結局更是尷尬到不行！

台灣有網民分享1件在夜店發生的荒謬事，結果更是尷尬到不得了！圖為示意圖片。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在Dcard討論區上以「曾經在夜店發生過的荒謬事」為題發文，分享在夜店發生過的尷尬事：

+18
+18
+18

帖文內容令網民笑翻天，引來熱烈回應，有人笑言當時的情況就是「男上加男」、「左右為男」，而且沒有「迎男而上」，實在太可惜了。另外亦有人認為小弟弟被樓主嚇怕了，難免會因而有心理陰影。

台女大曬男友偽娘照　輕鬆駕馭腿環水手服　Cos冰雪女王美到窒息
台偽娘網紅兩大優勢打敗真女人？　比無月經更令女網民羨慕的是…
相愛3年驚覺男友是偽娘　從迴避到幫手打扮　台女坦白講感動網民
日本鬍鬚大叔神手化妝變超萌偽娘　網民高呼驚奇：女生也心動了！

同場加映：台女大曬男友偽娘照　輕鬆駕馭腿環水手服　Cos冰雪女王美到窒息【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

台女大曬男友偽娘照　輕鬆駕馭腿環水手服　Cos冰雪女王美到窒息

【我的偽娘男友】台女先上傳男友的素顏照。（Dcard圖片）

+11
+11
+11

同場加映：相愛3年驚覺男友是偽娘　從迴避到幫手打扮　台女坦白講感動網民【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

相愛3年驚覺男友是偽娘　從迴避到幫手打扮　台女坦白講感動網民

+2
+2
+2
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。