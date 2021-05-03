性感短裙現身夜店被人壓牆狂吻　「她」一句令對方嚇呆兼立即回家

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-03 21:00

夜店是不少人喜愛前往放縱自己的地方，但狂歡背後切記小心不要找錯對象！台灣有網民分享自己身穿火辣度爆燈的緊身迷你連身裙到夜店，其間被1名不到20歲的小弟弟搭訕，而且轉頭就被拉到夜店的角落狂吻。小弟弟以「硬了」表示自己興之所至時，樓主就秒回「我也是」，令兩人身處的氣溫由火辣辣的熱情變成結冰的低溫，結局更是尷尬到不行！

台灣有網民分享1件在夜店發生的荒謬事，結果更是尷尬到不得了！圖為示意圖片。（資料圖片）

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樓主在Dcard討論區上以「曾經在夜店發生過的荒謬事」為題發文，分享在夜店發生過的尷尬事：

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帖文內容令網民笑翻天，引來熱烈回應，有人笑言當時的情況就是「男上加男」、「左右為男」，而且沒有「迎男而上」，實在太可惜了。另外亦有人認為小弟弟被樓主嚇怕了，難免會因而有心理陰影。

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