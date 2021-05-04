母親節禮物丨老豆要求「買個Staycation」　孝順仔猶豫應否解釋

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-04 11:00

「禮物送給媽，需要理由嗎？」母親節快到，相信不少丈夫及孝順仔女也正為家中勞苦功高的女主人預備禮物。近日有網民就於討論區發文，稱爸爸對流行的事不太熟悉，不過早前常常聽到「Staycation」（宅度假）一詞，遂要求他「買個Staycation返屋企」給媽媽，作為母親節禮物。樓主得知爸爸誤會Staycation意思大感無言，但因1原因猶豫應否向他告知真相。

有網民發文指，爸爸誤會了Staycation的意思，要求他代為「買個Staycation」給媽媽作母親節禮物。（《香港愛情故事》劇照）

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該網民早前於香港討論區發文，指已上年紀的爸爸對新潮的事物不太認識，「更唔好提英文」。臨近母親節，樓主接到爸爸來電，問他「前排成日聽到個Staycation係唔係好受歡迎」，他便解釋稱受疫情影響港人難以外遊旅行，「去新加坡又冇興趣，啲人咪使多啲錢囉」。

話還未說完，爸爸便提出要求，着樓主「睇下邊度買Staycation平，最緊要抵」，又稱疫情持續了許久，媽媽留在家感到沉悶，遂希望樓主「買個Staycation返屋企畀佢玩下」，強調會付款予他。

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樓主聞言得知爸爸誤會了Staycation的意思，感到好笑又無奈：「買『個』Staycation，邊度可以買『個』Staycation？」他表示很想向爸爸解釋，但突然想到對方曾說過「又唔係去旅行無啦啦喺香港租酒店做乜？爆房呀？租到半島又係時鐘酒店」的說話，不禁感到尷尬，只好詢問網民意見，「我講唔講好？見佢又好有阿媽心，又怕咁樣打擊到佢」。

樓主明言很想向爸爸解釋，惟因對方過往的1句說話感到卻步。（《香港愛情故事》劇照）

帖文笑翻一眾網民，笑指爸爸明顯誤會了Staycation的意思，「可能以為 Staycation=玩動森」、「Staycation=playstation」，紛紛叫樓主向爸爸解釋清楚，「照直講，有乜唔講得，話唔定你阿爸就係想試下新嘢」、「解釋畀佢聽啦，話唔定佢係指其他嘢」。

亦有網民大讚樓主爸爸是暖男，願意花心思為妻子預備母親節禮物，「你爸爸好好，我爸爸咁多年都只係『食餐飯』」、「其實幾sweet」、「老豆好有心思，想用年輕人嘅方式同阿媽慶祝」。

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