台灣疫情再創新高　印度日本同爆升　印度神童預言呢個月先到高峰

【印度疫情／台灣疫情／日本疫情／變種病毒／印度神童預言】全球新冠肺炎疫情仍未平息，連抗疫成績一直亮麗的台灣近日亦出現疫情大爆發，確診人數連續3天破百，今日（5月17日）新増335宗確診，當中333宗屬本土病例，情況令人憂心；而印度更出現變種病毒致疫情失控，5月15日公布過去24小時仍錄得326,098宗確診，死亡人數3,890宗，確診人數雖較高峰期稍回落，但已是連續23天錄得過30萬宗確診個案，顯示疫情仍然嚴峻。另一方面，日本疫情亦全面升溫，當地政府昨日（15日）公布確診個案多達6,331宗，疫情在多個縣巿擴散，當地有逾35萬人表態支持停辦奧運。

事實上，新冠肺炎疫情在多國有反彈趨勢，變種病毒個案亦不斷上升，令人擔心疫情更趨嚴重，而印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前發布的最新預言影片中指出，疫情到今年下旬月份才達到高峰。但稱人們毋須過份擔心，他同時提出解決辦法，看看是否可解決今次疫情危機呢？