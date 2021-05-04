疫情下半年更差？印度神童預言這個月將達高峰　解決方法一文看清

【印度疫情／變種病毒／印度神童預言】全球新冠肺炎疫情仍未平息，印度更出現變種病毒致疫情失控，連續13日單日新增超過30萬人確診，其中1天更錄得逾40萬宗確診，屢創全球單日新高，而昨日（5月3日）仍有近3萬6宗新增確診，當地疫情引起全球關注。
事實上，新冠肺炎疫情在多國有反彈趨勢，變種病毒個案亦不斷上升，令人擔心疫情更趨嚴重，而14歲印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前發布的最新預言影片中指出，疫情到今年下旬月份才達到高峰。但稱人們毋須過份擔心，他同時提出解決辦法，看看是否可解決今次疫情危機呢？
即睇印度神童阿南德預言，呢個月先係疫情高峰！附解決方法▼▼▼
按圖即看印度疫情失控，屍體集體火葬實況▼▼▼
親屬穿着防護服參加葬禮。據路透社報道，在印度北方邦首府勒克瑙，4月的6天裏，僅當地規模最大的一個新冠專屬火葬場Baikunthdham，火化的遺體數量就達到了官方報告的同期整個城市新冠死亡人數的兩倍。而該市還有另一個新冠專屬火葬場。（路透社）
印度疫情有幾嚴峻？按圖看9件事了解印度疫情實況▼▼▼
疫苗難防超級變種病毒？
其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。
印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼
惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼
印度神童預言亦受質疑
印度神童阿南德（Abhigya Anand）在最新預言中，表示明年才有可能好轉。（短片截圖）
其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。
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