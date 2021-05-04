疫情下半年更差？印度神童預言這個月將達高峰　解決方法一文看清

【印度疫情／變種病毒／印度神童預言】全球新冠肺炎疫情仍未平息，印度更出現變種病毒致疫情失控，連續13日單日新增超過30萬人確診，其中1天更錄得逾40萬宗確診，屢創全球單日新高，而昨日（5月3日）仍有近3萬6宗新增確診，當地疫情引起全球關注。

事實上，新冠肺炎疫情在多國有反彈趨勢，變種病毒個案亦不斷上升，令人擔心疫情更趨嚴重，而14歲印度神童阿南德（Abhigya Anand）早前發布的最新預言影片中指出，疫情到今年下旬月份才達到高峰。但稱人們毋須過份擔心，他同時提出解決辦法，看看是否可解決今次疫情危機呢？