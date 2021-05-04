台男14歲初當爸爸苦惱交誰養　大學時期已育3孩　結局引網民熱議

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-04 20:00

「好奇大家14歲的時候在幹嘛？」，台灣Dcard討論區日前有網民以此為題發問，未料其後有男網民撰文回應，更分享自己14歲就升格當爸爸的經歷，引來熱議。他指自己在中學1年級時讓女同學意外懷孕，兒子出生後苦惱應如何養育成人，他最後決定親自撫養，不久與該名女同學共組幸福家庭，在大學時期更成為3孩父親，讓同學非常驚訝。

現年30歲的網民分享指，在14歲時與另一女同學發生性行為，對方意外懷孕，他沒有將兒子送養，最後更與女方共組5人幸福家庭。（《春夜》劇照）

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現年30歲的台男早前在Dcard討論區發帖分享，稱在中學1年級時，抽中與另一名女同學完成花燈作業，去對方家做勞作時發生性行為，女方便懷孕了；由於同學本身就在單親家庭長大，姊姊與她一樣都是未成年母親，孩子出生日期也非常接近，因此兒子便交男方家照顧。台男指父母得知事件時也很猶豫，因為家中突然迎來長孫，「長孫在阿公阿嫲心中的地位很難動搖」。

年僅14歲便當父親，樓主一家也不知如何是好，而堂兄得悉後則指妻子不孕，提出想幫忙收養孩子，惟樓主後來沒有答應，還是喜歡在家享受父子情，「我最喜歡抱着他一起看卡通」。

台男指自己在小康之家長大，碩士畢業不久便回家接管父母的事業。（《春夜》劇照）

樓主形容父母有做生意，為小康之家，當他成年後也迎娶該名女同學以一家團聚，妻子高中畢業後便到他父母身邊幫忙。他又談及大學生活的趣事，稱大學1年級時抽「學伴（學習的同伴）」時，他便坦言已為人父的身份，「我直接說我兒子唸幼稚園，我不用抽了，全班震撼」，隨後在2年級和4年級誕下2孩，成為班上最年輕的「3寶爸」，但同時也是「全班第1個結紮的男人」。

他續稱，當他碩士畢業後即到1間科技公司工作，面試時上司看到他育有3名子女便直接錄取，工作一段時間後請辭，並接管家庭事業。他又透露自己現年30歲，長子和長女已分別16歲和11歲，小兒子則8歲，身邊不少同學卻仍然單身，目前非常期待陪兒子考大學，笑言甚至能找以前的大學老師幫忙寫推薦信，「說不定父子還能找同一個指導教授」。

帖文很快便引來網民討論，有人直指樓主是人生勝利組、人財兩得，「重點：家裏有事業」，但也有網民大讚樓主有承擔，「如果這是真的，你是個負責的好男人！」、「如果是真的，那你也算負責啦」。

（Dcard）

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