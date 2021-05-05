盤點日常生活中的躁底小事　總有1樣你遇過　網民：睇字都覺得嬲

撰文：安祖娜
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常言「心態決定境界」，枯燥的生活中總有事情令人精神為之一振，說的不是偶然遇上的幸運經歷，而是久不久便會發生、避無可避又令人非常躁底的小事。有連登網民近日集思廣益，向網民收集「生活上令你好躁底嘅小事」，留言個個抵死又一針見血，令人極有共鳴，直言「睇字已經覺得好嬲」，即睇網民分享，看看哪樣令你最躁底！
有連登網民收集「生活上令你好躁底嘅小事」，引來網民抵死留言。（《交響情人夢》劇照）
網民盤點生活中的躁底小事▼▼▼
日常篇：
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出街篇：
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飲食篇：
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搭車篇：
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禮儀篇：
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同場加映：80、90後超經典謬誤！網民盤點16個笑爆嘴說法 最後一個挑戰極限
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