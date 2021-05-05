盤點日常生活中的躁底小事　總有1樣你遇過　網民：睇字都覺得嬲

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-05 15:00

常言「心態決定境界」，枯燥的生活中總有事情令人精神為之一振，說的不是偶然遇上的幸運經歷，而是久不久便會發生、避無可避又令人非常躁底的小事。有連登網民近日集思廣益，向網民收集「生活上令你好躁底嘅小事」，留言個個抵死又一針見血，令人極有共鳴，直言「睇字已經覺得好嬲」，即睇網民分享，看看哪樣令你最躁底！

有連登網民收集「生活上令你好躁底嘅小事」，引來網民抵死留言。（《交響情人夢》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民盤點生活中的躁底小事▼▼▼

日常篇：

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出街篇：

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飲食篇：

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搭車篇：

+ 3 + 3 + 3

禮儀篇：

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同場加映：80、90後超經典謬誤！網民盤點16個笑爆嘴說法 最後一個挑戰極限

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除了經典謬誤，有網民在facebook群組發起一人一個永遠都會答錯的IQ題，「點解海係藍色？」、「咩鴨用2隻腳行？」。以下盤點出16條尷尬到不行的IQ題，一起挑戰下吧！

80、90後經典IQ題 網民盤點16個最尷尬爛gag▼▼▼

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有15年歷史的「Yahoo知識+」宣布將於今年5月4日停止服務，自4月20日起進入唯讀模式，消息令網民感到可惜之餘，亦回憶起過去在「Yahoo知識+」上出現過的「知膠」經典搞笑問題！

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小六數學題，你識唔識答？（答案在後面）▼▼▼

小六數學題難倒補習教師 大學生都認輸！

日前有台灣女大學生在討論區求救，稱其補習學生的寒假作業實在太難，令她要上網問功課。結果只有6題的「小學數學題」竟難倒許多大學生，眾人都大嘆：「我的智商比不上小學生。」

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）