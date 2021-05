【Marvel】《永恆族》僅9個畫面卻有1個疑似穿崩！你能找得到嗎？

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-05-04 15:06

由奧斯卡最佳導演趙婷執導Marvel超級英雄片《永恆族》(Eternals),最近隨著《Marvel Studios Celebrates The Movies》短片公開了些許片段,不只可看到理察麥登(Richard Madden)、卡苗蘭哲尼(Kumail Nanjiani)、莎瑪希恩(Salma Hayek)、陳靜(Gemma Chan)以及馬東石等明星共同亮相的畫面,也有安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)手持著劍迎戰強敵的帥氣姿勢,但有Twitter網友發現其中一幕眾人集結疑似穿崩。

《永恆族》僅9個畫面卻有1個疑似穿崩!你能找得到嗎?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6 + 6 + 6

Marvel全新電影大曬冷!《Marvel Studios Celebrates The Movies》逐格睇(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 55 + 55 + 55

除此之外,《黑豹》的續集已經定名為《Black Panther: Wakanda Forever》,將在明年7月推出。至於《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)亦是Marvel在此短片中強打的新作,還有《蜘蛛俠3》(Spider-Man: No Way Home)、《蟻俠3》(Ant-Man and The Wasp: Quantumania)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)等續集的上片資訊大公開,最後更預告全新版《神奇4俠》(Fantastic Four)籌拍,讓粉絲更加期待Marvel在新一階段將呈現給大家的影片陣容。

點圖放大看Marvel第四階段各電影上映日期👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

延伸閱讀:

漫威公布「黑豹2」等新片計畫 影迷激動到想哭!

八卦雜誌煽風點火 阿湯卯足勁要與007丹尼爾爭票房一哥

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】