母親節禮物丨阿媽要2萬現金　港男稱經濟差僅食飯慶祝被爆粗大罵

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-05 17:00

今個星期日（5月9日）就是一年一度的母親節，相信一眾孝順仔女都已想好慶祝活動，答謝平日辛勞照顧自己的媽媽。不過有網民於討論區發文大呻，指過往的母親節也會「大手筆」送上5位數字的禮物給媽媽，但疫情下經濟差，自己也曾放無薪假，故今年不想花太多錢，僅打算帶媽媽「食貴啲」。沒料媽媽得知後大發雷霆，不但直言心淡，更發脾氣稱不用慶祝，不想跟他說話，令他無奈又難過。

有網民大呻媽媽要求2萬現金作為母親節禮物，惟因經濟差而未能滿足對方，沒料媽媽竟因而爆粗大罵。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民於香港討論區發文，指過往的母親節一向會花心思跟媽媽慶祝，而且送禮物絕不手軟，往往會帶對方「食貴嘢、買袋，或者送5位數字現金畀佢做禮物」。不過今年疫情仍然反覆，經濟受到打擊，身為打工仔的樓主更曾被要求放無薪假，因此日常生活希望慳得就慳，不想花太多錢。

雖然如此，樓主仍然希望與媽媽慶祝母親節，表示會帶媽媽外出食飯，「都預咗唔平，食貴啲」，但媽媽卻開口要求2萬元現金作為今年的禮物，「叫我畀2萬蚊佢，佢話出嚟做嘢咁耐，加碼都唔過份」。樓主聞言只好拒絕，沒料媽媽因而立即「發爛渣」，更以粗言大罵，「話佢辛苦養大我，少少錢都同佢計」。

+ 7 + 7 + 7

樓主指其後已向媽媽坦白，指因經濟環境差不想花太多錢，但媽媽似乎未有體諒，「佢仍然講晦氣說話，又話心淡，叫我今年母親節唔使同佢慶祝，唔想同我講嘢」。媽媽的回應令他非常無奈，不禁大嘆：「答謝母愛係咪一定要用錢？我明明已經有心去同佢慶祝，點解仲要換嚟呢種對待？」

帖文引來網民討論，不少人認為樓主媽媽將錢看得過重，又指一直以來他已讓媽媽習慣收取大額禮物，故突然改變慶祝方式便令她不滿，「鬼叫你開大咗個頭咩，豪開想縮就好難㗎嘞」、「堅持用你認為恰當的方式，幫佢賀母親節，不能佢話點就點，待其心情平伏後，再講出自己的難處」、「你有能力咪畀囉！無咪直接同佢講，你無錢，只可以畀咁多，正常阿媽唔會強迫自己兒子」。

同場加映：母親節禮物丨老豆要求「買個Staycation」 孝順仔猶豫應否解釋

+ 7 + 7 + 7

同場加映：港媽分享子女駁嘴金句 頂心杉句句嘔血：冇我你又點會有母親節

網民分享的子女駁嘴金句，點擊下圖放大閱讀！▼ ▼ ▼