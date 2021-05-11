港股急瀉逾600點網民叫苦！印度神童建議2類投資　1類產品勿沾手

【美股／ARKK／投資／港股恒指／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand／加息】港股今日（5月11日）大跌市，截止中午1時03分已大跌超過630點，跌逾2%，跌穿28,000點水平，恒生科技指數更連續5天跌市，大跌近300點，已達今年最低位。而美股亦連日波動，「科技股女股神」Catherine Wood旗下ARK創新ETF（ARK Innovation ETF，ARKK）周一（10 日）大跌5.23%，跌至今年以來新低，令一眾投資者叫苦。有網民在討論區稱因炒美股而輸身家，甚至炒孖展欠債而不敢向家人透露。

其實印度神童阿南德（Abhigya Anand）於4月最新發布的預言短片中，提及到其投資建議，認為有3類產品可以投資，但亦有1類產品應盡量避免，其意見可讓大家參考，但切記投資有風險，凡事要量力而為。