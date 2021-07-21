港股美股反覆｜印度神童預言這月股市更震盪！留意2關鍵時間點

【港股恒指／美股期貨／ARKK／投資／印度神童預言／阿南德 Abhigya Anand】港股今日（7月21日）繼續跌市，收報27,224.58點，跌34.67點，跌幅0.13%，5天累計跌逾500點，半年計更已跌逾2000點。而美股3大指數亦反覆，繼7月19日大跌後，7月20日又顯著回升。股市反覆令一眾投資者叫苦，有網民在討論區稱因炒股而輸身家，甚至炒孖展欠債而不敢向家人透露。

其實印度神童阿南德（Abhigya Anand）於最新發布的預言短片中，曾提及其投資建議，認為有3類產品可以投資，但亦有1類產品應盡量避免，其意見可讓大家參考，但切記投資有風險，凡事要量力而為。

另外，阿南德之前亦預言7月開始動盪明顯，有網民形容「印度神童又中」。不過阿南德預言指出，7月的動盪未是最差時間，並提醒要注意經濟股市震盪2個關鍵時間點，到2023年才好轉。



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印度神童最新預言！注意經濟股市震盪2個關鍵時間點…到2023年這個月才好轉▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

除了投資，印度神童阿南德亦預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…▼▼▼

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其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。