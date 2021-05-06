立夏｜凶星交會恐疫情加劇　台命理師預言8、9月將有新變種病毒

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-06 15:00

昨日（5）是24節氣中的「立夏」，代表即將邁入炎炎夏日。台灣命理師邱彥龍提醒，立夏後天象將出現「南北交會凶恆星」，預言印度疫情在5月未能緩和；至8、9月時，更有可能在多個國家，包括韓國、日本、俄羅斯、中國北方、南美洲等，爆發2種以上的新冠變種病毒。

二十四的節氣立夏，標誌炎炎夏日的來臨。 （資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據《TVBS新聞》報道，台灣命理師邱彥龍指，「天象立夏土星刑天王、南北交會凶恆星，土星木星同宮，月令由壬辰月（4月）轉為癸巳月（5月），天干癸水主『陰邪、病毒、細菌、毒物』」，全球疫情恐未能轉趨緩和，恐慌將持續在民眾之間蔓延。

邱彥龍另有為疫情卜卦，稱卦象結果為《易經‧革卦》：「已日乃孚，元亨、利貞，悔亡」，認為疫情在4、5月會已出現第一次「破口」，基於過去一些「弊端」未有解除，疫情未來會有加劇，而第一波即為近日在印度發生的失控疫情。

印度官員5月5日警告，指印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情第三波爆發不可避免，並呼籲做好準備。（資料圖片／路透社）

按圖了解更多印度疫情▼▼▼

+ 44 + 44 + 44

第二波「破口」則將在今年8、9月出現。邱彥龍指，該期天象是「冥王星刑水星」，預料屆時印度、韓國、日本、俄羅斯、中國北方、南美洲等國家影響最大，疫情恐由境外移入，甚至或有2種以上的新冠變種病毒出現。他提醒直到2022年5月前，民眾都應該嚴謹防疫，不能掉以輕心。

印度疫情失控，屍體集體火葬▼▼▼

印度新冠肺炎新增確診個案連續3天破世界紀錄，4月24日確診人數達346,786個、2,624人死亡，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

此外，邱彥龍在facebook出帖表示：「久旱逢甘霖，萬物生機然。陰邪亂思心，陽正反自省。天佑福降日，人徳將可遇。前世因果來，平心渡歸去」，籲民眾應着力增知識與學習，以免去眾多「災難」。他續稱，「立夏天象影響身體，要注意心血管疾病、耳鼻喉、腰背腎、肺部、胃食道逆流…等」，其中女性更需注意婦科疾病，「多消業，定可以度過難關，迎向未來陽光普照」。

（TVBS新聞）

同場加映：印度疫情｜記者染疫家中等死 死亡直播20小時 求救訊息超絕望👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：印度神童阿南德預言2021年或會更慘！要到2022年這個月才好轉…👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

同場加映：為什麼立夏要避吃辛辣食物？點圖放大看立夏節氣習俗、養生飲食及禁忌👇👇👇