Mirror演唱會｜吵架後男友改約女同事睇騷　女友冇門票嬲爆想分手

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-06 18:49

人氣組合Mirror今晚（5月6日）起一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲引頸期待，「未入場，先興奮」，1名「鏡粉」女網民今午就在討論區發文，抱怨稱自己與男友本來相約看Mirror首場演唱會，但與男友因事吵架後，對方竟將演唱會門票轉賣，改和女同事一起看演出，氣得事主打算提分手。

Mirror今晚起一連6晚（5月6至11日）於九展舉行演唱會。（資料圖片）

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女事主在香港討論區發帖，表示日前與男友吵架，她忍不住以非常差的語氣大罵幾句，未料男友事後表明「放飛機」，不與她看Mirror演唱會，甚至另約公司女同事看演出【按圖放大看事件始末▼▼▼】

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Mirror 12子靚仔有活力，盡吸少女熟女粉絲，但如果他們變成女人，會否開拓到男性市場呢？有網民就惡搞今次演唱會的海報，將他們的樣貌用FaceApp變成女人，結果相當驚豔▼▼▼

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同場加映：Mirror有幾紅？有網民早前分享，指帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」無人認識，說法立即觸怒女友及媽媽，後續因而神展開▼▼▼