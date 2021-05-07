姜濤17歲短片被翻出　單眼皮演吸毒青年　連登仔：個樣差咁遠？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-07 12:39

人氣男團MIRROR昨日（6日）起一連6日舉行6場演唱會，首場開騷前已聚集數百粉絲，姜濤支持者的「姜」字燈牌陣更是震懾全場。有網民亦湊一湊熱鬧，在演唱會前翻出姜濤17歲時，為1個電影創作比賽得獎作品演出的片段，青澀得來又有些可愛肥，他在片中飾演1個吸毒者，其演技被大讚有驚喜。

姜濤出道2年吸粉絲力驚人！（01熱話製圖）

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按圖睇姜濤有幾好戲▼▼▼

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有網民在連登討論區貼出影片，直言當年17歲、就讀青年學院（邱子文）的姜濤在短片中「個樣差咁遠」。姜濤在片中飾演1名有吸毒習慣的青年，不但在鏡頭前演釋吸食時精神錯亂的狀態，又有與女主角甜蜜拍拖的回憶片段，劇情相當考演技。該片為香港青少年發展聯會的得獎作品，獲得最佳攝影、最佳剪接及優異獎。

影片隨即引起討論區熱議，由於片中姜濤還未成功減肥至現在身形，仍然有點肉地，而且還有1對單眼皮，有網民不願接受大呼「唔係姜B嚟！」不過有粉絲即替姜B護航，「呢個時候姜濤減緊肥啦，壓力大皮膚唔好都好正常，而且又冇貼雙眼皮膠紙，同而家比梗係有分別啦」，又指單眼皮的姜濤同樣可愛。

有網民亦表示，姜濤飾演「毒青」非常入格，眼神散煥的演釋「完全感覺到頹味」，又指未入行受過演技訓練來說，水準已超班，「呢條片差一個最佳男主角獎」。

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（01熱話製圖）

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193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

193一向係ERROR顏值擔當。（IG「deniskwok193」圖片）

193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身形高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

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